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الراعي: لبنان يواجه أزمتين الأولى الفراغ الرئاسي الذي يضع لبنان في حالة تفكك وانتشار الفقر والازمة الثانية تنامي النازحين السوريين

Lebanon 24
07-05-2023 | 05:34
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