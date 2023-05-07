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مسودة مشروع قرار للجامعة العربية تدعو إلى تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة السورية وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرارات الدولية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-05-2023 | 06:23
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