مسودة مشروع قرار للجامعة العربية تدعو إلى تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الأزمة السورية وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرارات الدولية (سكاي نيوز عربية)

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