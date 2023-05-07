مسودة مشروع القرار العربي تؤكد الحرص على أمن سوريا واستقرارها وعروبتها وسيادتها ووحدة أراضيها كما الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها (سكاي نيوز عربية)

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