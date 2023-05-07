Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية تركيا: أميركا طلبت منا إرسال منظومة S400 الروسية إلى أوكرانيا ورفضنا ذلك

Lebanon 24
07-05-2023 | 07:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لم تعترض على تمديد اتفاق الحبوب 60 يوما
lebanon 24
08/05/2023 00:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: مصر وتركيا تأثرتا بتداعيات الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
08/05/2023 00:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيطالية: الهجوم على الكرملين لا يساعد على التسوية السلمية لأزمة أوكرانيا
lebanon 24
08/05/2023 00:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: مصممون على تعزيز شراكتنا ودعمنا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
08/05/2023 00:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:26 | 2023-05-07
16:26 | 2023-05-07
16:26 | 2023-05-07
16:18 | 2023-05-07
16:13 | 2023-05-07
16:11 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website