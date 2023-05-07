وزراء الخارجية العرب: تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من لبنان والأردن والسعودية والعراق ومصر والأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان والحوار المباشر مع سوريا

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