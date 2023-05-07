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وزيرة الخزانة الأمريكية: إذا لم تؤد مفاوضات البيت الأبيض والكونغرس إلى رفع سقف الدين سيترتب على ذلك فوضى مالية

Lebanon 24
07-05-2023 | 10:10
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