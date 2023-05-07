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جنبلاط: موقف السعودية هو عدم التدّخل في الشأن اللبناني ولا فيتو لديها على أي إسم مطروح لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
07-05-2023 | 12:05
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