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جنبلاط: لا بد من وجود مرجع واحد لمتابعة ملف النازحين السوريين والمعالجة يجب أن تكون بعيداً عن المزايدات فهناك المهجّر كما المقيم الذي يعتمد الاقتصاد اللبناني عليه حتى في عز الأزمة

Lebanon 24
07-05-2023 | 12:07
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