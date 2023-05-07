جنبلاط: لا بد من وجود مرجع واحد لمتابعة ملف النازحين السوريين والمعالجة يجب أن تكون بعيداً عن المزايدات فهناك المهجّر كما المقيم الذي يعتمد الاقتصاد اللبناني عليه حتى في عز الأزمة

Lebanon 24