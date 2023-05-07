رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عبر الـ"LBCI": عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو إنتصارٌ لدمشق و7 أيار بالنسبة لنا يمثل تاريخ عودة الوطن إلى الوطن

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