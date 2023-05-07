باسيل: لا يمكن لفريقٍ وحده أن يأتي برئيس للجمهورية وحتى إن حصل إتفاق بين فريقين فإنهما يحتاجان إلى الفريق الثالث من أجل النصاب وحتى لو أمّن فريقان النصاب لا يمكن لرئيس مُواجهة أن يحكُم

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