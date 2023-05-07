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باسيل: فريق الممانعة يريد مرشحه المُعلن سليمان فرنجية وفريق المواجهة لديه مرشحه المضمر وهو قائد الجيش جوزاف عون أما الفريق الثالث فهو نحن ومعنا العديد من المستقلين وقد يكون "الإشتراكي"

Lebanon 24
07-05-2023 | 14:54
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