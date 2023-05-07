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باسيل: رئيس الجمهورية يمثل المسيحيين في السلطة ويجب أن يكون لديه دعم من المسيحيين ومن الأطراف اللبنانية كافة

Lebanon 24
07-05-2023 | 14:56
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باسيل: المسيحيون يشعرون بشراكتهم في رأس السلطة اي رئاسة الجمهورية فهذا الموقع يمثل شراكتهم في الحكم وهم يطالبون بشكل طبيعي بعدم تخطيهم وباحترام ارادتهم فيه كما يتم احترام الآخرين بمواقع اخرى
lebanon 24
08/05/2023 00:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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08/05/2023 00:34:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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