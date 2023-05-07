باسيل: موقف المملكة في عدم وجود "فيتو" سعودي على أيّ إسم ليس بموقف إيجابي بالنسبة الى مرشح الممانعة والرسالة وراء ذلك هي على طريقة "إصطفلوا اعملوا اللي بدكن ياه"

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