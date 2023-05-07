باسيل عمّا إذا كان "التيار" سيُؤمن نصاباً لإنتخاب فرنجية رئيساً: لن نغطي كسر إرداة وتهميش ولن نكون جزءاً من تمديد الأزمة في لبنان وهذا الموقف ليس عبثياً وشخصياً علماً أننا على الصعيد الشخصيّ نريدُ علاقة طيبة بفرنجية

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