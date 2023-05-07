Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: لم أطرح إسماً لرئاسة الجمهوريَّة وأمام كلِّ الوسطاء كنت أقول "لا" حازمة أمام من أرفضه وكنت أقول "ليش لأ" على المرشحين الذين من الممكن الاتفاق عليهم وأنا حريص على عدم حرق أسماء

Lebanon 24
07-05-2023 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: اختلفت مع حزب الله لأنني عجزت عن إقناعهم بالاتفاق على مجموعة أسماء يقبل بها الفريق الآخر كذلك الأمر مع "القوات"
lebanon 24
08/05/2023 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: بالرغم من تقاطع كبير على أسماء مع مستقلين وتغييريين و"الاشتراكي" لم نتمكن من الاتفاق على اسم لأنه ليس هناك مركزية قرار لدى المستقلين والتغييريين ولا حسم لدى "الاشتراكي"
lebanon 24
08/05/2023 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: إذا وجدت نفسي عاجزاً وأحارب من قبل حلفائي فسأستقيل من الرئاسة ولا يمكنني أن أقول "ما خلوني"
lebanon 24
08/05/2023 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السياسيون الذين لديهم القرار يخافون من "زعل" السفراء والدول الخارجية على حساب لبنان
lebanon 24
08/05/2023 00:35:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:26 | 2023-05-07
16:26 | 2023-05-07
16:26 | 2023-05-07
16:18 | 2023-05-07
16:13 | 2023-05-07
16:11 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website