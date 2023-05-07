باسيل: لم أطرح إسماً لرئاسة الجمهوريَّة وأمام كلِّ الوسطاء كنت أقول "لا" حازمة أمام من أرفضه وكنت أقول "ليش لأ" على المرشحين الذين من الممكن الاتفاق عليهم وأنا حريص على عدم حرق أسماء

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