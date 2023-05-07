باسيل: بالرغم من تقاطع كبير على أسماء مع مستقلين وتغييريين و"الاشتراكي" لم نتمكن من الاتفاق على اسم لأنه ليس هناك مركزية قرار لدى المستقلين والتغييريين ولا حسم لدى "الاشتراكي"

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