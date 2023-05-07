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باسيل: اختلفت مع حزب الله لأنني عجزت عن إقناعهم بالاتفاق على مجموعة أسماء يقبل بها الفريق الآخر كذلك الأمر مع "القوات"

Lebanon 24
07-05-2023 | 15:16
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