باسيل: التفاهم مع "حزب الله" لا يعني أن أحداً سيتبع الآخر وانا لا أسعى لخلاف مع "حزب الله" بل الخلاف فرض علينا بسبب موقف أخذوه بعكس موقفنا

Lebanon 24