باسيل: قلت لبري اننا قمنا باتفاق في المرحلة الماضية وكنت أنت خارجه ففشّلت عهد عون فلنقم باتفاق هذه المرة نكون جميعنا ضمنه وأنت معنا والجواب كان إيجابي

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