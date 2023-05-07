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باسيل: أنا مع أي حوار يوصل الى نتيجة ولكنني لست مع حوار معروف سلفاً انه لن يوصل الى نتيجة وقد يكون لصاحبه غاية من إجرائه لكننا لا نغلق الباب أمام الحوار مع أحد

Lebanon 24
07-05-2023 | 15:51
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