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الأسد يناقش مع رئيس الإمارات هاتفيا العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات

Lebanon 24
07-05-2023 | 15:53
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