باسيل: لحل موقت لمسألة تعيين حاكم مصرف لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية ومن الحلول المقترحة تعيين حارس قضائي على البنك المركزي إلى حين انتخاب رئيس وتعيين حاكم

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