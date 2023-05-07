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باسيل: لحل موقت لمسألة تعيين حاكم مصرف لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية ومن الحلول المقترحة تعيين حارس قضائي على البنك المركزي إلى حين انتخاب رئيس وتعيين حاكم

Lebanon 24
07-05-2023 | 16:13
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