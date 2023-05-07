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المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري: لن نطبّع العلاقات مع حكومة النظام السوري واي تطبيع يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.

Lebanon 24
07-05-2023 | 16:18
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