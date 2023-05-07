Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية السعودية: بدأ الطرفان السودانيان مناقشة إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية

Lebanon 24
07-05-2023 | 18:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المباحثات مع سوريا تأتي من باب حرص المملكة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للبلدين (الشرق)
lebanon 24
08/05/2023 06:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان للخارجية السعودية: الجيش السوداني والدعم السريع يبحثان في جدة تسهيل وصول المساعدات
lebanon 24
08/05/2023 06:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إلى دمشق (العربية)
lebanon 24
08/05/2023 06:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: فريق فني سعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد
lebanon 24
08/05/2023 06:00:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:02 | 2023-05-07
18:52 | 2023-05-07
18:45 | 2023-05-07
18:45 | 2023-05-07
18:44 | 2023-05-07
18:33 | 2023-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website