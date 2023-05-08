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الإتحاد الأوروبي يقترح على الدول الأعضاء حزمة عقوبات جديدة على روسيا (الشرق للأخبار)

Lebanon 24
08-05-2023 | 06:27
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