Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأردنية: اتفقنا مع دمشق على تشكيل فريق أمني سياسي لمواجهة خطر المخدرات

Lebanon 24
08-05-2023 | 08:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية السعودية: زيارة الأمير فيصل بن فرحان لدمشق تؤكد حرص المملكة على الحلّ السياسي
lebanon 24
08/05/2023 18:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عمليّة أمنية في السّعديات أسقطتهم.. هؤلاء "سمّموا" الناس بـ"المخدرات"! (صور)
lebanon 24
08/05/2023 18:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: بدأ الطرفان السودانيان مناقشة إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية
lebanon 24
08/05/2023 18:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري: لن نطبّع العلاقات مع حكومة النظام السوري واي تطبيع يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري.
lebanon 24
08/05/2023 18:22:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:10 | 2023-05-08
10:58 | 2023-05-08
10:55 | 2023-05-08
10:52 | 2023-05-08
10:51 | 2023-05-08
10:44 | 2023-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website