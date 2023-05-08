مريض بحاجة لوحدات "بلازما" من كل الفئات لأشخاص بين عمر الـ 18 و60 سنة ومتعافين مؤخرًا من كوفيد -19 (بين الاسبوعين والشهرين).. للتبرع التواصل: 71899419 أو 03898265 أو 70839194

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