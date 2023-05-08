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إسقاط عضويّة كلّ من هاشم حيدر و جورج عبود و حسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية لـ"اللجنة الأولمبية اللبنانية"

Lebanon 24
08-05-2023 | 10:44
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