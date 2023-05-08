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وزير خارجية تركيا: القيادة السورية غير قادرة بعد على توفير ظروف عودة اللاجئين من تركيا (العربية)

Lebanon 24
08-05-2023 | 11:10
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