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السفير الأميركي في الخرطوم: أشعر بخيبة أمل جراء القتال الذي أوقع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وأحدث دمارا في البنية التحتية (الجزيرة)

Lebanon 24
08-05-2023 | 12:39
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