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البيت الأبيض: رفع سقف الدين العام لا ينبغي التفاوض عليه والجمهوريون يعملون على تسييس الأمر وخلق أزمة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-05-2023 | 15:16
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