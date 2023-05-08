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البرهان: وقف إطلاق النار الدائم المصحوب بخروج "متمردي" الدعم السريع يجب أن يسبق أي حديث عن المفاوضات (الجزيرة)

Lebanon 24
08-05-2023 | 17:00
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