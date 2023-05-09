الشابة هبة ايهاب جابر في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة لبلاكيت دم أي فئة دم اليوم بين ال ٩ صباحا و الواحدة بعد الظهر يرجى التواصل على الارقام التالية : 03769543 03069780

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