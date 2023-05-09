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البعثة الروسية في فلسطين تعلن مقتل روسي من أصل فلسطيني وزوجته وابنته خلال الغارة الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
09-05-2023 | 03:41
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