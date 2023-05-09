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أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: أكثر من 700 ألف نازح داخل السودان مع بداية الأزمة في منتصف نيسان الماضي
Lebanon 24
09-05-2023
|
04:44
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