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الفصائل الفلسطينية قررت تجميد صفقة الأسرى بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة (العربية)

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:42
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