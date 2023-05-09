أبو الحسن من كليمنصو: لا بديل عن الحوار ولا يجوز هدر الوقت وأمامنا تحديات كبرى فالبلد يغرق ويتفكك وعلينا الذهاب بجدول أعمال واقعي والتوافق على رئيس للجمهورية

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