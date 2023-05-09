Advertisement

أخبار عاجلة

بو صعب من كليمنصو: لا أدخل في موضوع الاسماء ولكنها جزء من الحديث بيني وبين الافرقاء السياسيين

Lebanon 24
09-05-2023 | 06:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إنّ هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة
lebanon 24
09/05/2023 19:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة مصرية شهيرة تكشف خلافها مع نادية الجندي: "كانت بتوقّع بيني وبين زوجي"
lebanon 24
09/05/2023 19:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الإتفاق السعودي - الإيراني خطوة مهمة وأعتقد أن الأولوية الآن هي لموضوع السلام في اليمن وبعدها يأتي الحديث عن الملفات الأخرى ومنها لبنان
lebanon 24
09/05/2023 19:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب من كليمنصو: لضرورة تنظيم المرحلة المقبلة
lebanon 24
09/05/2023 19:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:41 | 2023-05-09
12:32 | 2023-05-09
12:21 | 2023-05-09
12:21 | 2023-05-09
12:19 | 2023-05-09
12:14 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website