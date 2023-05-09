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الجيش الإسرائيلي يجلي آلاف المستوطنين من مستوطنات محيط غزة (العربية)

Lebanon 24
09-05-2023 | 07:32
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