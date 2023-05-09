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وزارة الخارجية الفلسطينية: ندعو كل الدول إلى تحمل مسؤولياتها لمحاسبة إسرائيل بما يتماشى مع القانون الدولي

Lebanon 24
09-05-2023 | 08:15
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