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إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني في دائرة قطرها 10كيلومترات حول قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-05-2023 | 09:16
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