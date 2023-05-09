Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: الجيش يستعد لحرب متعددة الجبهات

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: على الجيش أن يستعد لحرب على كافة الجبهات في آن معا (الجزيرة)
lebanon 24
09/05/2023 19:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مسؤولين: لقاء نتنياهو برؤساء مجالس غلاف غزة يعكس استمرار التوتر ​​على معظم الجبهات
lebanon 24
09/05/2023 19:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد شرطة منطقة ميكولايف: الجيش الروسي يستعد لإطلاق ما يصل إلى 100صاروخ اليوم على مناطق متفرقة في أوكرانيا
lebanon 24
09/05/2023 19:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الدعم السريع تتهم الجيش بـ"محاولة توسيع دائرة الحرب عبر إقحام الشرطة في المعارك"
lebanon 24
09/05/2023 19:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:43 | 2023-05-09
12:41 | 2023-05-09
12:32 | 2023-05-09
12:21 | 2023-05-09
12:21 | 2023-05-09
12:19 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website