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نتنياهو: لن أسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ما دمت أقود الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
09-05-2023 | 10:23
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