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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 15 جراء العدوان الإسرائيلي منذ فجر اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
09-05-2023 | 11:31
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