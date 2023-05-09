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قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطينية قرب مستوطنة في الخليل بزعم إطلاقها النار على جنود (الجزيرة)

Lebanon 24
09-05-2023 | 12:43
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