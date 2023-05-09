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السفارة الأميركية في إسرائيل: ندعو كافة الأطراف إلى وقف التصعيد وتجنب الخسائر بين المدنيين (العربية)

Lebanon 24
09-05-2023 | 13:10
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