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القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو وغالانت في الاجتماع الأمني: نأمل ألا نضطر لرفع حجم الهجوم لكننا مستعدون لذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
09-05-2023 | 13:18
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