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أخبار عاجلة
البنتاغون: قلقون من التوترات في المنطقة وسبق أن دعونا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التعاون للحد منها (الجزيرة)
Lebanon 24
09-05-2023
|
14:34
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