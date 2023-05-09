Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: استقلالية القرار القائد فيه هي المملكة العربية السعودية فالنتيجة الاولى للانفتاح على سوريا كان اولاً من المملكة والقرار كان بكل وضوح سعودياً

Lebanon 24
09-05-2023 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بو حبيب: الانفتاح على سوريا اليوم هو نتيجة المملكة العربية السعودية والقرار كان بكل وضوح سعودياً
lebanon 24
10/05/2023 08:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجيّة الأميركي: نتشاور مع المملكة العربية السعودية والإتحاد الأفريقي والإمارات وبريطانيا لوقف إطلاق النار في السودان
lebanon 24
10/05/2023 08:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تثمّن دور المملكة العربية السعودية.. إليكم هذا البيان
lebanon 24
10/05/2023 08:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي وصل إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة
lebanon 24
10/05/2023 08:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:15 | 2023-05-10
23:31 | 2023-05-09
23:31 | 2023-05-09
20:18 | 2023-05-09
20:17 | 2023-05-09
20:00 | 2023-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website