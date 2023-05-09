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بو حبيب تعليقاً على ملف عودة النازحين: سوريا لا تستطيع اعادتهم وقالها لنا الرئيس الاسد "أهلا وسهلا بهم اذا بدهم يرجعوا لكن انا لا استطيع اجبارهم على العودة بما ان الامم المتحدة تدفع لهم"

Lebanon 24
09-05-2023 | 15:34
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